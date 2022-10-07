Подтверждение статуса о потребности в социальных услугах упростили в Подмосковье | 360°

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Подтверждение статуса о потребности в социальных услугах упростили в Подмосковье

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Жители Подмосковья проще смогут получить статус нуждающегося в соцобслуживании. Теперь сделать это можно через «Госуслуги». Там же можно проверить, не подавалось ли заявление ранее, рассказали в Мингосуправления региона.

Статус нуждающегося в соцобслуживании могут получить жители региона, которые не способны самостоятельно заботиться о себе и передвигаться, ухаживают за инвалидом, не имеют работы и места жительства, а также те, чьи дети имеют трудности в соцадаптации.

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Благодаря оптимизации услуги система будет проверять, не подавалось ли заявление на получение статуса раньше, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

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«Если такое заявление подавалось ранее, то заполнить новую форму не получится. Следует дождаться решения от ведомства», — уточнила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

Госуслуги

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