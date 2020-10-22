Подмосковные заводы помогут обеспечить волонтеров масками и антисептиками

Два завода Подмосковья помогут обеспечить масками и антисептиками волонтеров, подключившихся к борьбе с COVID-19. Это предприятия Бронниц и Щелкова.

Оба завода передадут активистам средства защиты безвозмездно. Предприятие «Нетканые материалы» из Бронниц обеспечит их 20 тысячами одноразовых масок, а «Сибэкохим» Щелкова — тысячей антисептиков.

Недавно в регионе стал работать оперативный штаб волонтеров Подмосковья «Мы рядом». Добровольцы доставят жителям домой лекарства, продукты или окажут психологическую поддержку.

Вместе с тем ребята напомнят о важности мер предосторожности пассажирам общественного транспорта. Там волонтеры проведут разъяснительную работу.

А в областном Мининвесте регулярно мониторят работу более 20 производителей масок и антисептиков и других средств защиты, чтобы убедиться в достаточном объеме таких товаров. Рисков на сегодняшний день нет — их выпускают столько, что можно будет удовлетворить даже повышенный спрос.

Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она подчеркнула, что ежедневно средства дезинфекции выпускают 28 областных предприятий. Из них 18 делают маски.

Всего на данный момент в Московской области ежедневно выпускают 2,57 миллиона масок Екатерина Зиновьева.

Узнать, где предприятия смогут закупить продукцию напрямую, можно на сайте подмосковного Мининвеста.