Волонтеры Подмосковья «Мы рядом» доставят жителям продукты и лекарства

Подмосковные волонтеры оперативного штаба помощи «Мы рядом» поддержат жителей в условиях пандемии. Добровольцы доставят на дом лекарства, продукты или окажут психологическую поддержку.

Жители Московской области могут обратиться за их помощью на сайте штаб.волонтермо.рф. Достаточно одного шага: кликнуть на кнопку «Мне нужна помощь».

А если есть желание стать частью команды волонтеров, оставить заявку удастся на том же сайте. Для этого там разместили кнопку «Хочу помочь».

Каждый день оперативный штаб принимает обращения жителей со всего Подмосковья. Чаще всего волонтерам поступают просьбы о помощи с доставкой лекарств, продуктов людям, переведенным на карантин.

Штаб адресной помощи жителям запустило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Другие способы связи

В Подмосковье работает и горячая линия оперативного штаба. По номеру 8 (800) 201-91-21 звонки принимают с 8:00 до 00:00.

Диспетчеры обрабатывают заявки и передают их волонтерам из нужного городского округа Подмосковья.

Вместе с тем оставить запрос смогут пользователи мессенджера Telegram в волонтерском чате toyouhelpbot с помощью подсказок бота. Он собирает обращения круглосуточно.