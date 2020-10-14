«Важно обеспечить доступность»: как в Подмосковье производят антисептики
Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, Московская область ежедневно производит 125 тысяч флаконов с антисептическими гелями и 145 тысяч литров жидкого обеззараживающего средства.
В условиях, когда дезинфекторы уже стали предметами первой необходимости, важно обеспечить их доступность. В мониторинге Мининвеста находится 21 производительЕкатерина Зиновьева.
Зиновьева добавила, что каждый день Подмосковье выпускает более 2,3 миллиона влажных дезинфицирующих салфеток.
Узнать, где предприятия могут закупить продукцию напрямую, можно на сайте подмосковного Мининвеста. Здесь разместили контакты областных производителей средств индивидуальной защиты.
В разных формах и видах упаковки в регионе производят дезинфицирующих средств уже в достаточном объеме для удовлетворения даже повышенного спросаЕкатерина Зиновьева.
Ранее россиянам рассказали о том, как правильно использовать антисептики.