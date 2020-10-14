«Важно обеспечить доступность»: как в Подмосковье производят антисептики

Более 20 производителей дезинфицирующих средств из Подмосковья мониторят в областном Мининвесте, чтобы убедиться в достаточном объеме продукции. Сегодня ее выпускают столько, что можно будет удовлетворить даже повышенный спрос.

Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, Московская область ежедневно производит 125 тысяч флаконов с антисептическими гелями и 145 тысяч литров жидкого обеззараживающего средства.

В условиях, когда дезинфекторы уже стали предметами первой необходимости, важно обеспечить их доступность. В мониторинге Мининвеста находится 21 производитель Екатерина Зиновьева.

Зиновьева добавила, что каждый день Подмосковье выпускает более 2,3 миллиона влажных дезинфицирующих салфеток.

Узнать, где предприятия могут закупить продукцию напрямую, можно на сайте подмосковного Мининвеста. Здесь разместили контакты областных производителей средств индивидуальной защиты.

В разных формах и видах упаковки в регионе производят дезинфицирующих средств уже в достаточном объеме для удовлетворения даже повышенного спроса Екатерина Зиновьева.

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