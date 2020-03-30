Еще больше антисептиков стали делать в Щелкове. Появились и средства для рук на водной основе

В Щелкове увеличили производство антисептиков. Так, компания «Сибэкохим» ввела вторую рабочую смену и стала выпускать не десять, а уже 40 тонн этого средства за сутки. Появилась там и новинка — дезинфицирующий раствор для рук на водной основе.

На рынке компания уже больше 20 лет. Раньше на основе воды здесь производили лишь антисептические средства для таких больших поверхностей, как, например, пол. Ими обрабатывают сегодня сотни учреждений в Москве и области. Из одного литра воды получается порядка 20 литров раствора.

Но руководство компании решило пойти дальше. Из-за спроса во время пандемии коронавируса здесь открыли производство антисептика на водной основе и для рук. Его протестировали в местной лаборатории.

Все антисептики как на водной основе, так и на спиртовой решают одну задачу, а вы выбираете форму — ту, которая для вас удобнее Леонид Чехонадских коммерческий директор компании «Сибэкохим».

Источник фото: телеканал «360»

В состав нового средства входит глицерин, который успокаивает кожу. Втирать антисептик производители советуют в течение 20 секунд.

Кроме того, компания производит и чистящую пасту, которая хорошо отмывает руки от любой грязи и даже бактерий. Почти всю работу на предприятии выполняют вручную.