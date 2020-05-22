Сейчас в Подмосковье работают 11 заводов, которые выпускают медицинские маски. Но крупнейший из них — в Бронницах. И это самое большое производство таких средств защиты в России. Сегодня губернатор проверил, как проходит работа, и напомнил: маски с нами надолго, а значит, важно продавать их дешево.

В период пандемии областная фабрика «Нетканые материалы» подключилась к социальной программе Подмосковья — с мая она начала выпускать медицинские маски. Сейчас производят их 24 часа в сутки.

На предприятии работают уже 700 человек. В день делают по 2-3 миллиона масок, но темпы наращивают.

Я думаю, что маски в нашу жизнь пришли очень надолго. И нам нужно быть готовыми к тому, что подкрепление будет большое, но цена должна быть минимальная. Нужны инвестиции Андрей Воробьев.

Предприятие стало настоящим спасением в тяжелое время: и у людей есть работа, и маски шьются. Но впереди другая важная задача — организовать полный цикл.

«Самое дефицитное — это веровочка из спанбонда — материала, из которого производится маска. И следующим этапом будет как раз закупка этого оборудования. Самое дорогостоящее, но себестоимость маски будет минимальная», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что производство необходимо сделать полностью российским и автоматическим. Сейчас там вручную прикрепляют завязки к маске. Дальше надо автоматизировать процесс. И станки с материалами закупать не в Китае, а делать уже в нашей стране.

«Мы скупали на китайском рынке все, что было в наличии, чтобы начать работать. По мере поступления оборудования увеличилась и производительность. Еще в самом начале мы только около десяти тысяч масок в сутки произвели», — рассказал генеральный директор завода Алексей Ческидов.

А мерам безопасности — особое внимание. Уже на входе у сотрудников измеряют температуру, им дают средства защиты.

Предприятия вновь открываются

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.

Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.