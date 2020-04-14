Подмосковные волонтеры раздали уже около 50 тысяч губернаторских наборов с продуктами и лекарствами

На фоне пандемии в Подмосковье объединились добровольцы, помогающие тем, кто нуждается в особой заботе. По поручению Андрея Воробьева адресную поддержку в первую очередь стали оказывать пенсионерам и многодетным семьям.

В регионе работает горячая линия 8 (800) 550-50-30. Туда можно обратиться с просьбой принести продукты, лекарства, товары первой необходимости или решить бытовые проблемы. Также нуждающиеся семьи могут оставить личный запрос на портале uslugi.mosreg.ru.

Сегодня жителям Подмосковья помогают уже свыше 1,5 тысячи волонтеров. И каждый день вместе с работниками социальных служб они обзванивают около 100 тысяч человек, чтобы узнать, как их можно поддержать. За время пандемии таким способом опросили больше 1,3 миллиона жителей.

Волонтеров наградят за помощь

Андрей Воробьев пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд.

Активистам сделают бесплатный проезд в транспорте, а самые дружные команды ребят еще и номинируют на благодарность, которая будет подкреплена финансово.