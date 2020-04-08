«Нас объединила сложная ситуация». Подмосковных волонтеров наградят за помощь и заботу во время пандемии

Так, волонтеры попросили Андрея Воробьева сделать для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Многие передвигаются на автобусах, и на билеты приходится тратить много. Губернатор просьбу услышал.

«Надо сделать бейджи с моей подписью и раздать волонтерам. Тресков даст команду, чтобы и Мострансавто, и частники реагировали адекватно на этот бейдж — по сути паспорт волонтера», — сказал он.

Когда борьба с коронавирусом закончится, губернатор пообещал ребятам встретиться с ними, чтобы пожать руки за отвагу и небезразличие. А самые дружные команды волонтеров номинируют на дополнительную благодарность, которая будет подкреплена финансово.

«Думаю, это тоже поможет, потому что вы тратите деньги на бензин, на транспорт, вы постоянно находитесь в движении. Думаю, что мелочь эта тоже будет иметь значение, что вам это тоже важно», — добавил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье проживают 1,6 миллиона пенсионеров, которые как никто другой нуждаются сегодня в помощи и поддержке. Команды волонтеров появились уже почти во всех городах, и это преимущественно молодые ребята. Они обзванивают пожилых людей и приносят им на дом продукты или лекарства.

Нас объединила такая сложная, непростая ситуация. На протяжении уже очень многих дней вы вместо того, чтобы где-то отсиживаться или отлеживаться, находитесь на передовой, вы делаете очень важное дело. Я хочу сказать вам слова благодарности. Вам, вашим родителям, близким — за то, что вы есть Андрей Воробьев.

Он также добавил, что после пандемии власти региона вместе с волонтерами обсудят, какие акции и мероприятия можно еще провести в Подмосковье.