Подмосковные школы смогут принять больше детей в этом году. Там планируют создать почти 20 тысяч новых мест

В Подмосковье увеличится количество школьных мест. В 2020 году в регионе построят 36 школ, в которых смогут учиться почти 20 тысяч детей. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«До конца года программой бюджетного строительства в Подмосковье предусмотрено строительство 36 школ на 18 504 места. 33 объекта образования будут построены в рамках президентского национального проекта «Современная школа», — уточнил министр.

В 2020 году новые школы появятся в 21 городском округе. Самое большое количество образовательных учреждений построят в Балашихе, Королеве, Серпухове и Орехово-Зуеве — по три школы. В Волоколамском, Наро-Фоминском и Коломенском округах, а также Люберцах, Луховицах, Химках и Электростали появятся по два новых учреждения.

Также в этом году достроят два объекта, строительство которых перенесли с 2019 года. Это школа на 1100 мест в микрорайоне Северный-5 в Сергиево-Посадском округе и пристройка к средней общеобразовательной школе № 7» на улице Задорожная в Ивантеевке. Таким образом, до конца года в Московской области в результате строительства новых школ появится 19 804 места.

Новые места в образовательных учреждениях позволят избавить школьников от необходимость учиться во вторую смену. Задачу полностью ликвидировать вторую смену в школах региона в 2020 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил три года назад во время традиционного обращения к жителям.

«Ежегодно мы решаем проблему для 10 тысяч ребятишек, которые учатся во вторую смену. Самая тяжелая ситуация у нас в Ивантеевке, Лыткарине, Котельниках и Волоколамском городском округе — там в прошлом и в этом годах мы начали строить школы и пристройки к ним. Задача на 2017 год — снизить долю учащихся во вторую смену до 5%, а к 2020 году почти полностью решить эту проблему», — сказал глава региона.

В Подмосковье борются с проблемой второй смены. Уже удалось сократить этот показатель с 11,5 до 5,8%. С 2013 по 2019 год в Московской области открыли 137 школ.