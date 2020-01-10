Детскую музыкальную школу на 600 мест построили в Волоколамске
По словам Владимира Локтева, новое здание располагается вблизи городского парка. Школа занимает шесть тысяч квадратных метров. Вместимость концертного зала увеличилась до 120 мест. В школе есть 30 залов для индивидуальных занятий, также появился зал для оркестра на 30 мест. Школу сможет посещать 600 учеников.
Контракт на строительство музыкальной школы с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2018 году из-за срыва сроков производства работ. Сейчас Волоколамская детская музыкальная школа расположена в небольшом здании в одном из переулков центральной исторической части Волоколамска.
В рамках проекта провели работы по благоустройству территории. Объект оборудовали с учетом доступности для маломобильных граждан. Музыкальную школу построили в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.