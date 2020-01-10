Детскую музыкальную школу на 600 мест построили в Волоколамске

В Волоколамске завершено строительство детской музыкальной школы на улице Парковая. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По словам Владимира Локтева, новое здание располагается вблизи городского парка. Школа занимает шесть тысяч квадратных метров. Вместимость концертного зала увеличилась до 120 мест. В школе есть 30 залов для индивидуальных занятий, также появился зал для оркестра на 30 мест. Школу сможет посещать 600 учеников.

Контракт на строительство музыкальной школы с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2018 году из-за срыва сроков производства работ. Сейчас Волоколамская детская музыкальная школа расположена в небольшом здании в одном из переулков центральной исторической части Волоколамска.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта провели работы по благоустройству территории. Объект оборудовали с учетом доступности для маломобильных граждан. Музыкальную школу построили в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.