    10 января 2020, 15:41

    Детскую музыкальную школу на 600 мест построили в Волоколамске

    Елена Глущенкова, Ксения Чернухина

    В Волоколамске завершено строительство детской музыкальной школы на улице Парковая. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
    Детскую музыкальную школу на 600 мест построили в Волоколамске

    По словам Владимира Локтева, новое здание располагается вблизи городского парка. Школа занимает шесть тысяч квадратных метров. Вместимость концертного зала увеличилась до 120 мест. В школе есть 30 залов для индивидуальных занятий, также появился зал для оркестра на 30 мест. Школу сможет посещать 600 учеников.

    Контракт на строительство музыкальной школы с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2018 году из-за срыва сроков производства работ. Сейчас Волоколамская детская музыкальная школа расположена в небольшом здании в одном из переулков центральной исторической части Волоколамска.

    Детскую музыкальную школу на 600 мест построили в Волоколамске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В рамках проекта провели работы по благоустройству территории. Объект оборудовали с учетом доступности для маломобильных граждан. Музыкальную школу построили в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.