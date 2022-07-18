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    18 июля 2022, 12:12

    Подмосковное производство мебели выросло на 8%

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье нарастило производство мебели. С начала года показатели увеличились на 8,1%.

    Подмосковное производство мебели выросло на 8% | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что с января предприятия Подмосковья отгрузили мебель на 29,7 миллиарда рублей.

    Мебельная промышленность в Подмосковье находится в стадии интенсивного развития

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в Московской области реализуют еще несколько крупных проектов, связанных с мебельной промышленностью. Это позволит наращивать производство.

    Предприятия не только запускают новые цеха, но и улучшают эффективность существующих. В этом помогает федеральный проект «Производительность труда».

    Подмосковье вступило в него в числе первых регионов России и уже перевыполнило план в два раза. Цель — сделать работу предприятий более эффективной и быстрой.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 120 проектах импортозамещения, реализуемых в регионе.