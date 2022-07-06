Мебельный завод создаст 350 новых рабочих мест в Богородском округе

Завод по производству комплектующих для мебельной промышленности построят в Богородском округе. Фабрика мебели инвестирует в свой проект порядка двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фабрика мебели MOON (ООО «Живые диваны») построит завод по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли в Богородском округе. Проект поддержало правительство Московской области — инвестору был предоставлен земельный участок общей площадью 3,6 гектара в аренду без проведения торгов.

«Фабрика мебели MOON инвестирует в свой проект два миллиарда рублей. На новом предприятии будет создано порядка 350 новых рабочих мест для жителей городского округа Богородский и ближайших муниципалитетов Подмосковья. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2024 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева напомнила, что упрощенная процедура передачи земельных участков в аренду применяется в Подмосковье при реализации значимых для региона инвестпроектов. В 2021 году по этой программе инвесторам было передано 18 участков, общий объем инвестиций составил 14,4 миллиарда рублей.

Фабрика MOON — это одно из крупнейших индустриальных предприятий в России по производству мебельной продукции. Численность сотрудников компании превышает 1600 человек. Фабрика выпускает ежегодно до 30 новых дизайнов продукции и имеет более 100 патентов на производимую продукцию.

«В рамках нового предприятия мы запустим выпуск комплектующих для производства мебели. Это позволит нам снизить зависимость от поставок необходимых материалов, что отразится на эффективности работы нашего предприятия в целом. Также мы планируем поставлять продукцию на экспорт. На сегодняшний день мы уже инвестировали в проект 200 миллионов рублей», — рассказал основатель фабрики мебели MOON Евгений Шаманский.

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