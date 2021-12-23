Улучшить производство помогут более чем 300 компаниям Подмосковья к 2024 году

Более чем 300 предприятиям в Подмосковье помогут сделать работу быстрее, эффективнее и удобнее. Они подключатся к президентскому проекту «Производительность труда» до 2024 года.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, обучение бережливому производству прошли 855 человек, а за ближайшие два года их станет на тысячу больше.

Подмосковье — один из наиболее активных регионов по привлечению предприятий в нацпроект „Производительность труда“ Екатерина Зиновьева.

С начала года к проекту привлекли 43 компании — их стало 73. Например, к программе подключилась кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске.

Она получит адресную поддержку экспертов, которые помогут предприятию оптимизировать процессы выпуска продукции.

Сотрудники компаний пройдут специальное обучение, которое поможет им внедрять в работу эффективные решения. Все это без лишних затрат улучшит производство.