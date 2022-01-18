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    18 января 2022, 17:26

    Подмосковье в 2 раза перевыполнило план по проекту «Производительность труда»

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье в числе первых регионов России вступило в президентский проект «Производительность труда» и уже перевыполнило план по некоторым показателям в два раза. Цель — сделать работу предприятий более эффективной и быстрой.

    Подмосковье в 2 раза перевыполнило план по проекту «Производительность труда» | Изображение 1

    Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, к президентскому проекту присоединились уже 73 областных предприятия.

    Первый опыт внедрения практик бережливого производства обеспечил существенный рост, и участники продолжают его реализацию

    Екатерина Зиновьева.

    В Минэкономразвития сформируют рейтинг всех регионов по эффективности участия в проекте. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

    По его словам, основная задача — сформировать улучшенную производственную культуру. Она подразумевает и обучение сотрудников, и внедрение эффективных методик, и поддержку экспорта.

    Ранее стало известно, что уже к 2024 году сделать производство эффективным помогут более чем 300 компаниям Подмосковья.