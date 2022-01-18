Подмосковье в 2 раза перевыполнило план по проекту «Производительность труда»

Подмосковье в числе первых регионов России вступило в президентский проект «Производительность труда» и уже перевыполнило план по некоторым показателям в два раза. Цель — сделать работу предприятий более эффективной и быстрой.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, к президентскому проекту присоединились уже 73 областных предприятия.

Первый опыт внедрения практик бережливого производства обеспечил существенный рост, и участники продолжают его реализацию Екатерина Зиновьева.

В Минэкономразвития сформируют рейтинг всех регионов по эффективности участия в проекте. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, основная задача — сформировать улучшенную производственную культуру. Она подразумевает и обучение сотрудников, и внедрение эффективных методик, и поддержку экспорта.

Ранее стало известно, что уже к 2024 году сделать производство эффективным помогут более чем 300 компаниям Подмосковья.