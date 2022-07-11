«Проекты не просто на бумаге». Воробьев — об импортозамещении в Подмосковье
Губернатор Подмосковья рассказал Путину о 120 проектах импортозамещения
Уже 120 проектов импортозамещения есть в Подмосковье, и в работе сейчас 23 из них. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину. Кроме того, на рынке осталось большинство иностранных компаний.
Например, в Подмосковье планируют построить предприятие по производству промышленных и бытовых котлов.
«Раньше это были немецкие котлы и других стран. Сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды тоже и бытовые, и промышленные», — сообщил Воробьев.
Он подчеркнул, что это технологичные проекты с вектором на мировую конкурентноспособность.
У нас 120 проектов. Причем они не просто на бумаге, а 23 из них мы начали реализовывать
Андрей Воробьев.
При этом в Подмосковье насчитывается 200 иностранных компаний, добавил губернатор.
«Из них 160 работает, кое-какие ушли, какие-то раздумывают, но вместе с тем мы в диалоге. И особо никто не хочет никуда бежать. Наши менеджеры, наши люди работают там. Высокая компетенция», — заявил он.
Воробьев отметил, что по инвестициям Подмосковье прибавило 33% к прошлому году.