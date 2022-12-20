Подмосковье 20 декабря 2022, 14:23 Подмосковная ОЭЗ «Дубна» заняла второе место среди лучших инвестиционных зон России в 2022 году

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Вторую строчку национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России заняла «Дубна». Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Рейтинг составлен при поддержке Минэкономразвития России. Он выявил самые привлекательные для инвесторов особые экономические зоны, которые уже доказали свою эффективность. В тройку лидеров вошла ОЭЗ «Дубна» из Подмосковья, которая работает с 2005 года.

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«Традиционно наша „Дубна“ занимает одно из ведущих мест в рейтинге. Это подтверждает и выбор инвесторов: сегодня по количеству резидентов ОЭЗ „Дубна“ — абсолютный лидер России. Здесь зарегистрировано уже более 170 компаний», — отметила Зиновьева.

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Еще 12 инвесторов пришли работать в «Дубну» с начала 2022 года. Их вложения в проекты составят около 3,5 миллиарда рублей, благодаря чему в регионе появится более 330 рабочих мест. За 17 лет работы «Дубна» привлекла в Подмосковье порядка 67 миллиардов рублей и обеспечила работой около 5,7 тысячи специалистов.

Резиденты экономической зоны «Дубна» ведут научную деятельность и разрабатывают продукцию, которая часто не имеет аналогов в России. Здесь, например, выпускают уникальные импортозамещающие лекарства и препараты, а также медицинское оборудование.

«Такие зоны продолжают демонстрировать свою самоокупаемость. Объем платежей резидентов в бюджет уже почти в три раза превысил объем полученных льгот. Государство вернуло все направленные средства в полном объеме», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье осуществит130 проектов импортозамещения за четыре года. Многие из них уже начали реализовывать в ОЭЗ «Дубна».

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