Подмосковье 06 декабря 2022, 11:22 Производство линейных ускорителей для лечения рака нарастят в Дубне

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«Фабрика РТТ» в Дубне выпустит 30-й линейный ускоритель Halcyon для лечения онкологических заболеваний до конца года. В течение пяти лет компания планирует создать до 200 аппаратов для российского рынка.

Генеральный директор компании Андрей Попов рассказал, что производство ускорителей началось год назад, сейчас к выпуску готовится 30-я единица. По его словам, это не предел возможностей — в следующем году предприятие планирует выйти на мощность 50 ускорителей в год.

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«Учитывая сохраняющуюся потребность отечественной онкослужбы в оборудовании, которое станет эффективной заменой устаревших линейных ускорителей и гамма-терапевтических аппаратов, мы готовы полностью удовлетворить этот спрос», — отметил он.

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Линейный ускоритель Halcyon используют для терапии опухолей и заболеваний во всех частях тела тем, кому рекомендована лучевая терапия. Сеанс на нем сокращается более чем в два раза по сравнению с другой техникой и составляет около восьми минут. Это позволяет решить проблему с очередями и сделать лечение более доступным.

Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева добавила, что особая экономическая зона «Дубна» дает резидентам все необходимые ресурсы для производства медоборудования. Площадки уже используют 174 компании.

«Инвестиционные условия, готовая инфраструктура, кадровый ресурс, а также современная научно-производственная база наукограда Дубна обеспечивают высокую эффективность реализации высокотехнологичных проектов на территории ОЭЗ», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили в этом году шесть тысяч единиц новой техники. Среди них аппараты КТ и МРТ.

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