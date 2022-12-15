Подмосковье 15 декабря 2022, 14:00 Тест-полоски на уровень глюкозы в крови начали выпускать в Дубне

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «Эталон Продакшн» — запустил серийное производство тестов на мониторинг глюкозы в крови. Полоски позволяют проводить анализ всего за девять секунд.

Быстрая диагностика уровня глюкозы в крови необходима людям с сахарным диабетом. Продукция компании «Эталон Продакшн» позволит наполнить рынок отечественными анализаторами. Полоски соответствует стандартам ГОСТ, а в комплект с тестом входит стерильная игла, что поможет безопасно добыть кровь. Аналогов такой продукции в России нет.

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«В реализацию своего проекта компания инвестировала более 150 миллионов рублей и организовала на предприятии 12 высококвалифицированных рабочих мест. Дальнейшее развитие проекта предполагает увеличение штата сотрудников не менее чем на 30 человек», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Помимо тестов на глюкозу, резидент ОЭЗ «Дубна» выпускает продукцию для выявления антигенов вируса гриппа А и В, а также онкомаркеры и другие диагностические средства. В будущем инвесторы планируют наладить выпуск не менее 20 наименований медицинских изделий.

Подмосковье осуществит 130 проектов импортозамещения за четыре года, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство, где создадут более трех тысяч рабочих мест.

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