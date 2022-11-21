Важное 21 ноября 2022, 16:38 Андрей Воробьев: 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье за четыре года

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Подмосковье реализует 130 проектов импортозамещения за четыре года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство — там создадут более трех тысяч рабочих мест.

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С 2023 по 2025 год реализуют еще 109 проектов. Жители получат около 12 тысяч рабочих мест.

Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, сейчас 130. Приятно, что большая часть не на бумаге, а реализуется на территориях Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это приносит не только рабочие места, но и налоги, а еще передовые технологии.

«Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», — подчеркнул Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что проекты импортозамещения получают поддержку на федеральном уровне.

«Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали 20 проектов», — рассказала она.

Для проектов импортозамещения в Подмосковье предусмотрели льготы и меры поддержки. Это и земля за рубль, и промышленная ипотека, и льготные займы, субсидии.

Наша задача — обращать внимание на поддержку производств, бизнеса, инвестиции, чтобы иметь и занятость, и налоговые поступления Андрей Воробьев.

Воробьев заключил, что в Подмосковье рады новым инвесторам и оказывают им всевозможную поддержку.