Подмосковье 25 ноября 2022, 16:10 Препарат для лечения ревматоидного артрита начали выпускать в Дубне Unsplash

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» запустил производство импортозамещающего препарата для лечения ревматоидного артрита. Лекарство будет поставляться под брендом «Тофара».

Компания «Фарма» из Дубны начала производство социально значимого лекарственного препарата. Это первый отечественный тофацитиниб, который помогает при лечении артрита, а также входит в рекомендации Минздрава России по терапии COVID-19.

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«Инвестор уже вложил в запуск фармпредприятия четыре миллиарда рублей и создал более 300 рабочих мест. Компания вывела на рынок более 50 лекарственных препаратов, еще 70 — в разработке», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Производство нового препарата позволит обеспечить рынок лекарствами отечественного производства. Подмосковье активно поддерживает инициативу инвестора, предоставляя широкий перечень налоговых льгот. В этом году компания получила одобрение льготного займа, а также контракт, который гарантирует реализацию продукции.

Подмосковье осуществит 130 проектов импортозамещения за четыре года, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство, где создадут более трех тысяч рабочих мест.

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