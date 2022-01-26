Меньше краж и преступлений. Подмосковье увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года
Воробьев: количество видеокамер в Подмосковье вырастет до 100 тысяч к концу года
Видеокамер, отвечающих за безопасность жителей, станет больше в Московской области. К концу года их количество увеличат до 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, там, где есть наблюдение, уже в три раза снизилась преступность.
На заседании коллегии МВД он подчеркнул, что видеокамеры системы «Безопасный регион» дали уже очень значительный результат.
В три раза меньше преступность, в три раза меньше автомобильных краж. И, значит, это работает, это эффективная мера. Поэтому мы заинтересованы усиливать ее
По его словам, речь идет об умных камерах, которые способны распознавать лица, дворы и подъезды. Воробьев добавил, что Подмосковье входит в топ-8 регионов по безопасности.
«Очень важно, чтобы каждый человек ощущал безопасность, поэтому мы продолжим эту работу. <…> Видим, что там, где видеонаблюдение появляется, преступность у нас не растет», — заключил губернатор.
Он добавил, что главам подразделений правоохранительного блока необходимо указать все потенциально опасные участки, чтобы оснастить их видеонаблюдением.
«Сейчас у нас 80 тысяч камер. Задача — к концу года подойти к 100 тысячам камер. Эта работа будет, безусловно, продолжена и дальше», — подчеркнул Воробьев.
Видеокамеры помогут следить за порядком даже в дальних уголках области, где не всегда хватает сотрудников полиции.
Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков подытожил, что комплексный подход к борьбе с преступностью помог заметно сократить ее.
«Благодарю весь личный состав за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей. Также выражаю признательность губернатору за постоянную помощь и поддержку», — сказал Пауков.
Благодаря камерам в прошлом году раскрыли еще более двух тысяч преступлений и выявили 4,7 тысячи административных нарушений.