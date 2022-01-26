Меньше краж и преступлений. Подмосковье увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года

Видеокамер, отвечающих за безопасность жителей, станет больше в Московской области. К концу года их количество увеличат до 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, там, где есть наблюдение, уже в три раза снизилась преступность.

На заседании коллегии МВД он подчеркнул, что видеокамеры системы «Безопасный регион» дали уже очень значительный результат.

В три раза меньше преступность, в три раза меньше автомобильных краж. И, значит, это работает, это эффективная мера. Поэтому мы заинтересованы усиливать ее Андрей Воробьев.

По его словам, речь идет об умных камерах, которые способны распознавать лица, дворы и подъезды. Воробьев добавил, что Подмосковье входит в топ-8 регионов по безопасности.

«Очень важно, чтобы каждый человек ощущал безопасность, поэтому мы продолжим эту работу. <…> Видим, что там, где видеонаблюдение появляется, преступность у нас не растет», — заключил губернатор.

Он добавил, что главам подразделений правоохранительного блока необходимо указать все потенциально опасные участки, чтобы оснастить их видеонаблюдением.

«Сейчас у нас 80 тысяч камер. Задача — к концу года подойти к 100 тысячам камер. Эта работа будет, безусловно, продолжена и дальше», — подчеркнул Воробьев.

Видеокамеры помогут следить за порядком даже в дальних уголках области, где не всегда хватает сотрудников полиции.

Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков подытожил, что комплексный подход к борьбе с преступностью помог заметно сократить ее.

«Благодарю весь личный состав за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей. Также выражаю признательность губернатору за постоянную помощь и поддержку», — сказал Пауков.

Благодаря камерам в прошлом году раскрыли еще более двух тысяч преступлений и выявили 4,7 тысячи административных нарушений.