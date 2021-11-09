Видеокамеры помогли снизить уличную преступность в Реутове более чем на 60% с начала года

Число уличных преступлений в Реутове снизилось на 60,8% с начала года благодаря видеокамерам. Это результат системы «Безопасный регион» — она работает по всему Подмосковью.

Глава округа Станислав Каторов сообщил, что камеры помогли сократить уровень общей преступности в Реутове на 13,9%.

Но самых высоких показателей добились именно по уличным нарушениям.

Количество квартирных краж уменьшилось на 34,8%. Это стало возможным благодаря единой областной системе „Безопасный регион“ Станислав Каторов.

Он уточнил, что к областной системе безопасности подключили все 1256 подъездов, точки общественного питания и торговые центры Реутова.

«Мы оборудовали камерами видеонаблюдения 68 социальных объектов. Это все учреждения культуры, спорта, образования, а также перекрестки, парки, другие места массового пребывания жителей», — сказал Каторов.

В результате не только стало проще раскрывать преступления, но и значительно сократилось их количество.

Сейчас в Реутове насчитывается более 1,5 тысячи видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион».