Подмосковные застройщики смогут согласовать установку видеокамер на «Госуслугах»
Застройщикам Московской области упростили согласование документов для установки камер видеонаблюдения. Сделать это помогли «Госуслуги». Раньше нужно было лично посещать ведомство или отправлять запрос по почте и ждать 30 дней, а теперь срок сократился в два раза.
Как рассказала министр государственного управления области Надежда Куртяник, застройщикам необходимо устанавливать видеокамеры и подключать их к системе «Безопасный регион».
Все объекты строительства, в том числе при их ремонте и реконструкции, должны оснащаться комплексами видеонаблюдения „Безопасный регион“
Она добавила, что теперь застройщик может согласовать проект онлайн. Сократился и срок оказания услуги — с 30 календарных до 15 рабочих дней.
Документы для подключения видеокамер согласовывают с Мингосуправления Подмосковья. Сделать это можно по ссылке.
Услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Ее оказывают бесплатно. Обратиться за ней можно при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов.
Система «Безопасный регион» помогает следить за порядком, расследовать нарушения и дорожные происшествия, а технология распознавания лиц и номеров позволяет искать злоумышленников.