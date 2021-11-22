Безопасность Подмосковья усилят с помощью новых видеокамер и полицейских участков

Безопасность жителей Подмосковья обеспечат при помощи большего количества камер наблюдения и новых опорных пунктов полиции. Такое поручение на заседании с областным правительством дал губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор пояснил, что количество жителей Московской области значительно выросло, поэтому сейчас главная задача — ввести дополнительный уровень защиты для населения. Этот вопрос уже обсудили с правоохранительными органами.

«В этой связи мы приняли решение усилить программу, связанную с безопасностью региона. Мы будем думать, как увеличить количество систем видеонаблюдения в микрорайонах, которые требуют особого внимания», — заявил Андрей Воробьев.

Вторым важным моментом для организации безопасности жителей глава Подмосковья назвал создание опорных пунктов, куда жители смогут обратиться по важным вопросам. Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо принять решение о создании таких опорных пунктов, где их раньше не было.

Встречу с руководителями правоохранительных органов Московской области губернатор Андрей Воробьев провел на минувшей неделе. Он отметил, что предварительные результаты Всероссийской переписи показали, что в Подмосковье сегодня живут почти 11 миллионов человек. Это значительно увеличивает нагрузку на правоохранительные службы. Андрей Воробьев отметил, что главная задача, которая сегодня стоит, — это обеспечить безопасность жителей.