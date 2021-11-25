Видеонаблюдение помогло снизить преступность в Подмосковье

Установленная в Московской области система видеонаблюдения «Безопасный регион» помогла снизить число преступлений в местах, где расположены камеры. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас Московская область находится в числе лидеров в рейтинге безопасности регионов России. Но в свете того, что количество жителей Подмосковья значительно увеличилось, выросли и риски для обеспечения безопасности.

«Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе ты должен чувствовать себя в безопасности. Это совершенно очевидная вещь. Наша правоохранительная система, прежде всего МВД и другие органы, очень много изменили за это время», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что для обеспечения безопасности жителей в регионе используются современные технологии. В частности, речь идет о системе камер наблюдения «Безопасный регион».

Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. Прежде чем инвестировать в нее миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что программу по обеспечению безопасности жителей Московской области продолжат развивать. Кроме того, Подмосковье тесно сотрудничает с властями столицы по вопросам безопасности.

«Мы — одна территория, мы — мегаполис. И здесь мы стараемся не отставать и постоянно внедряем в том числе и совместные проекты по обмену данными. Это все имеет принципиально важное значение», — подчеркнул губернатор.

На этой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству увеличить количество камер видеонаблюдения и поставить опорные пункты полиции в микрорайонах, которые требуют особого внимания. Он пояснил, что по результатам переписи населения количество жителей значительно выросло, а значит, требуется дополнительный уровень защиты для населения.

Система видеонаблюдения позволит быстро находить и предотвращать угрозы, а в опорные пункты полиции жители могут обращаться по волнующим их вопросам. Такие правоохранительные точки должны появиться там, где их раньше не было.