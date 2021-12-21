«Другой уровень комфорта». Подмосковье усилит приоритет цифровых сервисов для удобства жителей

Подмосковье перевело в онлайн уже 218 услуг. Цифровизация упростила жизнь и позволила комфортнее получать справки, записываться к врачу, в детский сад и не только. Но впереди новые шаги, и уже сейчас область вошла в пилотный проект «Клиентоцентричное государство».

Реализацию этой программы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко.

Основная идея проекта заключается в том, что в центре работы власти должен находиться человек, а все принятые решения обязаны улучшать качество жизни. Такой принцип Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

Нам было доверено руководить Московской областью президентом, жителями. Заручиться доверием, вниманием на каждой территории региона — весьма непростая задача. Именно поэтому есть один из принципов, который мы сформулировали в 2013 году: „Житель всегда прав“ Андрей Воробьев.

Он добавил, что клиентоцентричность — это особая модель выстраивания работы с жителями.

«При этом подходе роль чиновника уходит на второй план, а процессы — удобные, быстрые и эффективные — на первый. Этим мы и руководствуемся в работе», — подчеркнул Воробьев.

Дмитрий Григоренко отметил, что цифровизация — важный инструмент клиентоцентричности.

Она уникальна тем, что эффект получают все участники процесса. Гражданин — изменение подходов со стороны государства, уже другой уровень комфорта Дмитрий Григоренко.

При этом государство, по его словам, отказывается от бумажных документов, упрощая все процессы.

В основе понятия клиентоцентричности лежит приоритет цифровых сервисов над очными. Также подразумеваются проактивность услуг, требование минимума документов от заявителя, развитая обратная связь с жителями, улучшение работы МФЦ и портала госуслуг.