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    21 декабря 2021, 14:44

    «Другой уровень комфорта». Подмосковье усилит приоритет цифровых сервисов для удобства жителей

    Подмосковье вошло в пилотный проект «Клиентоцентричное государство»

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье перевело в онлайн уже 218 услуг. Цифровизация упростила жизнь и позволила комфортнее получать справки, записываться к врачу, в детский сад и не только. Но впереди новые шаги, и уже сейчас область вошла в пилотный проект «Клиентоцентричное государство».

    «Другой уровень комфорта». Подмосковье усилит приоритет цифровых сервисов для удобства жителей | Изображение 1

    Реализацию этой программы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко.

    Основная идея проекта заключается в том, что в центре работы власти должен находиться человек, а все принятые решения обязаны улучшать качество жизни. Такой принцип Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

    Нам было доверено руководить Московской областью президентом, жителями. Заручиться доверием, вниманием на каждой территории региона — весьма непростая задача. Именно поэтому есть один из принципов, который мы сформулировали в 2013 году: „Житель всегда прав“

    Андрей Воробьев.

    Он добавил, что клиентоцентричность — это особая модель выстраивания работы с жителями.

    «Другой уровень комфорта». Подмосковье усилит приоритет цифровых сервисов для удобства жителей | Изображение 2

    «При этом подходе роль чиновника уходит на второй план, а процессы — удобные, быстрые и эффективные — на первый. Этим мы и руководствуемся в работе», — подчеркнул Воробьев.

    Дмитрий Григоренко отметил, что цифровизация — важный инструмент клиентоцентричности.

    Она уникальна тем, что эффект получают все участники процесса. Гражданин — изменение подходов со стороны государства, уже другой уровень комфорта

    Дмитрий Григоренко.

    При этом государство, по его словам, отказывается от бумажных документов, упрощая все процессы.

    «Другой уровень комфорта». Подмосковье усилит приоритет цифровых сервисов для удобства жителей | Изображение 3

    В основе понятия клиентоцентричности лежит приоритет цифровых сервисов над очными. Также подразумеваются проактивность услуг, требование минимума документов от заявителя, развитая обратная связь с жителями, улучшение работы МФЦ и портала госуслуг.