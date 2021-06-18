Все государственные и муниципальные услуги, которые сейчас заставляют жителей Подмосковья ходить по кабинетам, скоро перейдут в цифровой формат. Регион продолжает активно совершенствоваться в этом вопросе, постоянно внедряя новые разработки.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI.

«Мы называем проект „Робот-чиновник“. В том плане, что все услуги и все процессы, которые заставляют вас стучаться, заходить в кабинет. Они чем дальше, тем больше уходят в прошлое. Врач останется врачом, безусловно. Это другая профессия. Но все, что касается государственных и муниципальных услуг, ты все это можешь делать с любого девайса», — отметил он.

Губернатор уточнил, что сейчас в подмосковных клубах «Активное долголетие» обучение работе с цифровой техникой и компьютерная грамотность одними из самых востребованных программ среди посетителей 65+.

«Хотя нас часто считают лидерами, за что спасибо, но нам нужно крутить педали еще и еще (про цифровизацию — прим.ред.). Для того, чтобы все летало, чтобы все было понятно», — отметил он.

Андрей Воробьев уточнил, что сейчас «кое-что западает». В пример он привел вызов скорой помощи. Еще недавно звонок могли потерять из-за перегруженной линии — сейчас эту проблему удалось устранить.

«Мы сейчас включили IP-телефонию. После шестого или восьмого звонка твой звонок переадресуется на центральную диспетчерскую. Небольшое управленческое цифровое решение, но… Это лишь один пример, но их сотни и тысячи, мы должны их внедрять в повседневное управление. Если мы не будем внедрять, значит мы будем отставать, а это не наш стиль», — заключил губернатор.