«Забыть об очередях». Как цифровизация меняет Подмосковье к лучшему
По мнению губернатора, жители должны забыть об очередях. Сейчас записаться к врачу, узнать о положенных льготах и даже посмотреть оценки в дневнике школьника можно с помощью компьютера или смартфона.
Мы формируем совершенно другую культуру. Это нам позволяет делать «цифра». Мы знаем, сколько автобусов утром выходит на линию, мы знаем, какая запись к врачу
Почти два года существует Центр управления регионом (ЦУР) — с его помощью жалобы и предложения жителей можно обрабатывать в несколько раз быстрее. При этом выходить куда-то и заполнять дополнительные документы больше не нужно.
«По количеству жалоб у нас в 2018 году было 3,5 миллиона жалоб. Сейчас количество регистраций на „Доброделе“ растет, а количество жалоб [становится] меньше. Мы просим жителей предлагать, голосовать. Почему? Потому что тогда коэффициент полезности нашей работы будет заметен большему количеству людей», — сказал Воробьев.
Во время своего выступления на заседании Госсовета губернатор озвучил цифровые приоритеты региона, которые помогут избавиться от бюрократии. Он предложил перейти полностью в электронный документооборот и отказаться от бумажных справок с помощью онлайн-альтернативы.