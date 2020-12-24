«Забыть об очередях». Как цифровизация меняет Подмосковье к лучшему

В Московской области продолжают переводить все больше услуг в цифровой формат. Сейчас не выходя из дома можно заказать еду, такси, подарки близким и многое другое. Переводят в режим онлайн и государственные услуги. Подробнее об этом рассказал Андрей Воробьев в эфире «360».

По мнению губернатора, жители должны забыть об очередях. Сейчас записаться к врачу, узнать о положенных льготах и даже посмотреть оценки в дневнике школьника можно с помощью компьютера или смартфона.

Мы формируем совершенно другую культуру. Это нам позволяет делать «цифра». Мы знаем, сколько автобусов утром выходит на линию, мы знаем, какая запись к врачу Андрей Воробьев.

Почти два года существует Центр управления регионом (ЦУР) — с его помощью жалобы и предложения жителей можно обрабатывать в несколько раз быстрее. При этом выходить куда-то и заполнять дополнительные документы больше не нужно.

«По количеству жалоб у нас в 2018 году было 3,5 миллиона жалоб. Сейчас количество регистраций на „Доброделе“ растет, а количество жалоб [становится] меньше. Мы просим жителей предлагать, голосовать. Почему? Потому что тогда коэффициент полезности нашей работы будет заметен большему количеству людей», — сказал Воробьев.

Во время своего выступления на заседании Госсовета губернатор озвучил цифровые приоритеты региона, которые помогут избавиться от бюрократии. Он предложил перейти полностью в электронный документооборот и отказаться от бумажных справок с помощью онлайн-альтернативы.