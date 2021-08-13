Подмосковье стало лидером по цифровой зрелости в России

Подмосковье назвали лидером по цифровой зрелости в России. В рейтинге регионов учли развитие технологий здравоохранения, образования, управления, городской среды, транспорта и логистики.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, рейтинг представило Минцифры России на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Подмосковье сегодня находится в авангарде всех регионов по уровню цифровизации. Это касается и госуслуг, и любых других цифровых технологий и сервисов, которые делают жизнь комфортнее Максим Рымар.

Например, порталом госуслуг в Подмосковье пользуются уже свыше семи миллионов человек, а «Доброделом» — почти два миллиона.

«Кроме того, в нашей области внедрен первый в стране Центр управления регионом, по аналогии с которым создали ЦУРы и во всех остальных субъектах страны», — подчеркнул Рымар.

В рамках рейтинга все 85 регионов разделили на три группы: с высоким уровнем цифровой зрелости (выше 50%), со средним (от 25 до 50%) и низким (меньше 25%).

Кроме Московской области, в числе лидеров восемь регионов: Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая и Нижегородская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.