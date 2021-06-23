Цифровизация в Подмосковье избавила жителей от сбора 300 видов бумажных документов

Цифровые технологии упростили получение госуслуг в Подмосковье. Жителям больше не нужно собирать уже около 300 видов бумажных документов. Все перевели в онлайн.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, это стало возможным благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Она позволяет органам власти получать доступ к 300 видам документов.

«Передача данных в „цифре“ помогает заявителям экономить время при сборе документов, а МФЦ и ведомствам — быстрее предоставлять госуслуги», — отметил Рымар.

Такая система работает в Московской области с 2012 года.

С этого момента она позволила оцифровать 149 госуслуг для жителей и бизнеса Максим Рымар.

Рымар добавил, что цифровизация на портале uslugi.mosreg.ru ускорила все процессы и помогла забыть о бумажной волоките.

«Только в этом году система позволила перевести в цифровой вид и упростить восемь услуг», — уточнил он.

А это получение талонов на бесплатный проезд, компенсация ОСАГО, ежегодная выплата инвалидам боевых действий и не только.