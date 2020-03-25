Подмосковье закупило 550 аппаратов ИВЛ. Всем больным коронавирусом помогут

Московская область закупила около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готова предпринимать дополнительные меры, чтобы оборудовать все боксы на фоне распространения коронавируса. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — сказал Воробьев во время осмотра Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

Губернатор рассказал, что в Московской есть 2700 инфекционных коек, сейчас организуются дополнительные 1200, которые можно оборудовать всем необходимым для лечения пневмонии.

В Звенигородском центре с 20 марта срочно идет капитальный ремонт. Как отметил Воробьев, все объекты в нем должны быть сданы до 4–5 апреля. К этому времени нужно своевременно поставить оборудование.

«Эта больница, которую мы сейчас капитально реконструируем, изначально исторически была предусмотрена для заболеваний легких. Поэтому здесь, в том числе, есть все необходимые врачи. Но, естественно, будем дальше набирать и готовиться к тому, что если вдруг понадобится, мы сможем здесь развернуть максимальное количество реанимационных коек. Максимальное — это примерно дополнительно 500», — отметил Воробьев.

Губернатор уточнил, что и в других подмосковных городах сейчас освобождают медицинские учреждения, чтобы предоставить качественную помощь всем, кто в ней будет нуждаться. Он подтвердил, что пока в Подмосковье нет тяжелых больных COVID-19, есть только пациенты с заболеванием средней тяжести. Однако, учитывая мировой опыт, Московская область должна готовиться и к тому, что кому-то понадобится реанимация.

По последним данным, в Московской области заразившихся коронавирусом 41, семеро из них уже выздоровели.