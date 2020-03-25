    25 марта 2020, 14:11

    Подмосковье закупило 550 аппаратов ИВЛ. Всем больным коронавирусом помогут

    Юлия Булыгина

    Московская область закупила около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готова предпринимать дополнительные меры, чтобы оборудовать все боксы на фоне распространения коронавируса. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Подмосковье закупило 550 аппаратов ИВЛ. Всем больным коронавирусом помогут

    «Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — сказал Воробьев во время осмотра Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

    Губернатор рассказал, что в Московской есть 2700 инфекционных коек, сейчас организуются дополнительные 1200, которые можно оборудовать всем необходимым для лечения пневмонии.

    В Звенигородском центре с 20 марта срочно идет капитальный ремонт. Как отметил Воробьев, все объекты в нем должны быть сданы до 4–5 апреля. К этому времени нужно своевременно поставить оборудование.

    «Эта больница, которую мы сейчас капитально реконструируем, изначально исторически была предусмотрена для заболеваний легких. Поэтому здесь, в том числе, есть все необходимые врачи. Но, естественно, будем дальше набирать и готовиться к тому, что если вдруг понадобится, мы сможем здесь развернуть максимальное количество реанимационных коек. Максимальное — это примерно дополнительно 500», — отметил Воробьев.

    Губернатор уточнил, что и в других подмосковных городах сейчас освобождают медицинские учреждения, чтобы предоставить качественную помощь всем, кто в ней будет нуждаться. Он подтвердил, что пока в Подмосковье нет тяжелых больных COVID-19, есть только пациенты с заболеванием средней тяжести. Однако, учитывая мировой опыт, Московская область должна готовиться и к тому, что кому-то понадобится реанимация.

    По последним данным, в Московской области заразившихся коронавирусом 41, семеро из них уже выздоровели.