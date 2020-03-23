Правительство России направляет более 7 миллиардов из федерального бюджета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. В это же время СМИ узнали, что богатые россияне скупают те же аппараты для личного пользования. «360» узнал, можно ли проводить ИВЛ на дому и не навредят ли богачи своему здоровью.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта распорядился выделить 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских учреждений. На эти деньги правительство рассчитывает купить не менее 5,7 тысячи единиц оборудования. О наличии рабочих и закупках новых аппаратов ИВЛ отчитываются правительства регионов, их же срочно поставляют в страны Европы.

Аппараты ИВЛ — необходимое оборудование в условиях больницы, которое должно обеспечить искусственную вентиляцию легких, когда они повреждены — например, при пневмониях. Для использования такой техники нужны минимум два специалиста — пульмонолог и реаниматолог. Они решают, когда пациенту действительно необходима ИВЛ, умеют устанавливать аппарат и правильно обращаться с ним.

Но на фоне истерии по поводу коронавируса аппаратами ИВЛ заинтересовались не только работники медицины. В СМИ появилась информация о том, что некоторые богатые россияне начали самостоятельно скупать аппараты ИВЛ, чтобы оборудовать домашние больницы.

Самолечение богатых

Врач-реаниматолог НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, телеведущий Кирилл Крылов объяснил «360», что использовать аппарат ИВЛ без врача практически невозможно. И дело даже не в том, что человек не справится с управлением медицинским оборудованием.

«Чтобы проводить ИВЛ, нужно провести интубацию, то есть вставить специальную трубку в горло, и провести еще несколько манипуляций с человеком», — объяснил он.

Более того, по словам врача, даже на этапе установки аппарата в домашних условиях возникнут проблемы. Техника не может работать без специальных коммуникаций — кислорода и вакуума, как лампочка не может работать без электричества.

Врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман добавил, что даже при наличии штата личных врачей покупка аппарата ИВЛ вряд ли будет оправданной.

«Если купить такой аппарат, когда при человеке есть доктор-реаниматолог, то я еще с большими правками и условностями могу предположить, что в какой-то ситуации это, может быть, может сработать. А во всех остальных случаях у людей просто есть деньги, они что-то слышали, но не поняли что», — считает он.

Покупку же медицинского оборудования непрофессионалами для личного использования врач сравнил с покупкой «половины балкона гречки».

Если возникает какая-то серьезная ситуация, то это должно быть полноценное медицинское учреждение. Иначе это просто создается у себя ложное ощущение, что ситуация под контролем Александр Пальман.

При этом навредить здоровью пациента, по мнению обоих врачей, неверное использование аппарата ИВЛ не должно. «Так как эти приборы рассчитаны и на использование в амбулаторной практике, то присутствует некий элемент защиты от дурака. То есть даже чтобы войти в меню настроек, нужны определенные знания», — добавил Пальман.

О бессмысленности подобных покупок заявил и российский Минздрав.

Смотри, не перепутай

Купить аппараты искусственной вентиляции легких действительно можно, но один из состоятельных покупателей рассказал изданию The Moscow Times, что уже сейчас лист ожидания на аппараты ИВЛ расписан на восемь месяцев. Издание также отмечает, что один аппарат стоит порядка 1,8 миллиона рублей.

Пальман объяснил «360», что ко всему прочему незнающий человек может легко перепутать медицинскую технику, так как есть множество аппаратов схожего назначения и внешнего вида, которые могут отличаться своим функционалом.

«Есть оборудование разных классов и разных задач. Это не совсем ИВЛ может быть. Есть истинная искусственная вентиляция, когда аппарат полностью дышит за пациента, а есть режимы так называемой респираторной поддержки, где есть режим неинвазивной вентиляции (без необходимости вставлять трубку в горло — прим. ред.)», — объяснил пульмонолог.

Кирилл Крылов добавил, что после того, как пневмония пройдет, аппарат искусственной вентиляции легких почти наверняка окажется не нужен. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы не приобретать его в личное пользование.

«Если человек вылечивается без каких-то необратимых повреждений легких, то он будет дышать самостоятельно», — заключил реаниматолог.