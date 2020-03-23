    23 марта 2020, 08:59

    Правительство выделило более 7 млрд рублей на закупку тепловизоров

    Наза Салех Захи

    Минпромторг получит от российского правительства 7,5 миллиарда рублей для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сказано в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
    Правительство выделило более 7 млрд рублей на закупку тепловизоров

    Предполагается, что таким образом в России появятся, как минимум, 5700 новых аппаратов. ИВЛ нужны для помощи больным с осложнениями от коронавируса. Минпромторг обязан контролировать использование выделенных денег. До 1 февраля 2021 года ведомство представит доклад на эту тему.

    По последним данным, в России коронавирусом заболели 438 человек. За последние сутки подтвердился 71 случай COVID-19. Все эти люди находятся в Москве.

    Столичные и подмосковные власти усиливают меры борьбы с распространением коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля оставаться дома на самоизоляции. На этот период школы должны выдавать детям, которые ушли на дистанционное обучение, продуктовые пайки. При этом льготный проезд в общественном транспорте учащимся из-за карантина до 14 апреля не полагается.