Правительство выделило более 7 млрд рублей на закупку тепловизоров

Предполагается, что таким образом в России появятся, как минимум, 5700 новых аппаратов. ИВЛ нужны для помощи больным с осложнениями от коронавируса. Минпромторг обязан контролировать использование выделенных денег. До 1 февраля 2021 года ведомство представит доклад на эту тему.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 438 человек. За последние сутки подтвердился 71 случай COVID-19. Все эти люди находятся в Москве.

Столичные и подмосковные власти усиливают меры борьбы с распространением коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля оставаться дома на самоизоляции. На этот период школы должны выдавать детям, которые ушли на дистанционное обучение, продуктовые пайки. При этом льготный проезд в общественном транспорте учащимся из-за карантина до 14 апреля не полагается.