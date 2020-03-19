Россия подготовила десятки тысяч коек и аппаратов ИВЛ из-за пандемии

Всего в российских больницах подготовили более 55 тысяч инфекционных коек в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Аппаратов искусственной вентиляции легких везде хватает.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства России, из всех подготовленных коек более 12 тысяч реанимационных и 396 — обсерваторов. В достаточном количестве в больницах России есть аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты ЭКМО для насыщения крови кислородом при дыхательной недостаточности.

Аппаратов ИВЛ насчитывается около 40 тысяч, а ЭКМО — 124. Российское правительство выделило дополнительные деньги на покупку более 500 новых аппаратов. Больницы запаслись достаточным количеством лекарств, а людям готовы помогать шесть тысяч врачей-инфекционистов, две тысячи пульмонологов и более 18 тысяч медсестер.

Из-за эпидемии коронавируса власти России приняли все необходимые меры безопасности. Медики выявили в РФ 147 случаев заболевания COVID-19. Чтобы не допустить распространения инфекции, иностранцам запретили въезд в Россию. О ситуации с коронавирусом в мире читайте в материале «360».