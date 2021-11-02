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    02 ноября 2021, 12:21

    Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году

    Строительство и ремонт дорог обойдутся Подмосковью в 63 миллиарда рублей в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье выделит на ремонт и строительство дорог еще около 63 миллиардов рублей в следующем году. В работе уже несколько крупных проектов. Например, новая трасса М-12 до Казани и Северный обход Лобни.

    Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году | Изображение 1

    Еще 35 миллиардов рублей вложат в развитие обслуживания пассажиров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

    Задач много, и в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30%

    Олег Гаджиев.

    Он объяснил, что в общей сложности это 108 миллиардов, но основные траты пойдут на строительство и ремонт.

    Новые дороги

    Около 60 дорожных объектов построят в Подмосковье до 2024 года. Транспортная ситуация станет лучше еще в 20 городских округах региона.

    Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году | Изображение 2

    Развитая дорожная сеть — это развитие всего региона, инвестиционной привлекательности Подмосковья

    Олег Гаджиев.

    Большие средства выделят на ремонт дорог. Около 25% плана сформировали на основании мнений и пожеланий жителей, которые они оставляли на портале «Добродел».

    Льготный проезд

    На улучшение обслуживания пассажиров в следующем году выделят 35 миллиардов рублей.

    Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году | Изображение 3Источник фото: Павел Попов

    Немаловажная статья расходов — поддержка наших жителей, имеющих льготы на проезд, а это около двух миллионов человек

    Олег Гаджиев.

    В регионе появится новая статья расходов — три миллиарда рублей направят на финансирование льготного проезда на коммерческих маршрутах.