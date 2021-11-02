Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году
Строительство и ремонт дорог обойдутся Подмосковью в 63 миллиарда рублей в 2022 году
Подмосковье выделит на ремонт и строительство дорог еще около 63 миллиардов рублей в следующем году. В работе уже несколько крупных проектов. Например, новая трасса М-12 до Казани и Северный обход Лобни.
Еще 35 миллиардов рублей вложат в развитие обслуживания пассажиров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.
Задач много, и в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30%
Он объяснил, что в общей сложности это 108 миллиардов, но основные траты пойдут на строительство и ремонт.
Новые дороги
Около 60 дорожных объектов построят в Подмосковье до 2024 года. Транспортная ситуация станет лучше еще в 20 городских округах региона.
Развитая дорожная сеть — это развитие всего региона, инвестиционной привлекательности Подмосковья
Большие средства выделят на ремонт дорог. Около 25% плана сформировали на основании мнений и пожеланий жителей, которые они оставляли на портале «Добродел».
Льготный проезд
На улучшение обслуживания пассажиров в следующем году выделят 35 миллиардов рублей.
Немаловажная статья расходов — поддержка наших жителей, имеющих льготы на проезд, а это около двух миллионов человек
В регионе появится новая статья расходов — три миллиарда рублей направят на финансирование льготного проезда на коммерческих маршрутах.