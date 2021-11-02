Подмосковье выделит еще 63 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году

Подмосковье выделит на ремонт и строительство дорог еще около 63 миллиардов рублей в следующем году. В работе уже несколько крупных проектов. Например, новая трасса М-12 до Казани и Северный обход Лобни.

Еще 35 миллиардов рублей вложат в развитие обслуживания пассажиров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

Задач много, и в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30% Олег Гаджиев.

Он объяснил, что в общей сложности это 108 миллиардов, но основные траты пойдут на строительство и ремонт.

Новые дороги

Около 60 дорожных объектов построят в Подмосковье до 2024 года. Транспортная ситуация станет лучше еще в 20 городских округах региона.

Развитая дорожная сеть — это развитие всего региона, инвестиционной привлекательности Подмосковья Олег Гаджиев.

Большие средства выделят на ремонт дорог. Около 25% плана сформировали на основании мнений и пожеланий жителей, которые они оставляли на портале «Добродел».

Льготный проезд

На улучшение обслуживания пассажиров в следующем году выделят 35 миллиардов рублей.

Источник фото: Павел Попов

Немаловажная статья расходов — поддержка наших жителей, имеющих льготы на проезд, а это около двух миллионов человек Олег Гаджиев.

В регионе появится новая статья расходов — три миллиарда рублей направят на финансирование льготного проезда на коммерческих маршрутах.