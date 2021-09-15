Быстрый путь до Казани. Подготовка к строительству трассы М12 началась в Подмосковье

Подготовка строительства трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань началась в Подмосковье. Она сможет разгрузить минимум шесть городских округов и вывести транзитный поток. Это часть международного маршрута Европа — Западный Китай. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что первый участок планируют сдать к августу следующего года.

Сейчас началась подготовка. Завершение всех строительных работ запланировали на июнь 2024 года.

Это президентский проект. Дорога позволит разгрузить все восточное направление, где проживают два миллиона человек Андрей Воробьев.

Трасса снизит количество транзитного потока на М7 «Волга». Она разгрузит дороги в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

«Здесь предусмотрены еще и экологические мероприятия. Не только где дома есть, а еще и где-то в лесах, потому что это в том числе защита редких зверей. Будут везде стоять экраны», — рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Кроме того, М12 в два раза сократит время в пути. Например, из Железнодорожного до Павловского Посада можно будет добраться за 40 минут вместо 1,5 часа.

«У нас Горьковская трасса разгрузится. И в основном уже все грузовые машины пойдут по платной дороге. На самом деле для перевозчиков, которые занимаются бизнесом и всем, что касается перевозки, эффективность выше, когда они работают на платной трассе», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев объяснил, что, работая на платных трассах, фирмам нужно меньше водителей, ведь машины приезжают быстрее и делают больше рейсов.

Вместе с тем М12 входит в состав крупнейшего транспортного проекта России, а именно пути Европа — Западный Китай. Это подчеркнул генеральный директор «Трансстроймеханизации» Владимир Монастырев.

Дорога первой строительной категории. Шесть полос движения. По три в каждую сторону. Все транспортные потоки разделены, и освещение по всей протяженности Владимир Монастырев.

Прохождение трассы М12 по Московской области обеспечит ощутимый вклад в дорожное развитие и создаст устойчивый экономический рост.

Это трасса с шестью полосами движения и шумозащитными панелями по краям.

Эта дорога, как один из этапов общей трассы М12, сократит время в пути до Казани, а затем — до Екатеринбурга Владимир Монастырев.

Сейчас, по его словам, подготовка к строительству идет на 50 из 65 километров. Завозят материалы.

На площадках работают более тысячи человек и 500 машин. Они перекладывают коммуникации и сети связи.