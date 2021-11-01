Льготный проезд на коммерческих маршрутах распространят по всему Подмосковью в 2022 году

Льготный проезд на коммерческих маршрутах оказался востребованным в Подмосковье. Его протестировали в пяти городских округах, а с 2022 года распространят уже по всей области.

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Это отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он рассказал, что в Подмосковье около 3,5 миллиона льготников: пенсионеров, ветеранов, инвалидов.

Об изменениях на коммерческих маршрутах попросили сами жители. В августе пилотный проект запустили в пяти городах, а теперь его расширят на весь регион.

Сейчас мы видим, что проект удался, такая мера поддержки востребована. Она будет введена на территории всей области Игорь Брынцалов.

На новую льготу Московская область выделит порядка трех миллиардов рублей. Сейчас в регионе практически каждый третий маршрут — коммерческий.

В результате перемены почувствуют 3,5 миллиона жителей Подмосковья.