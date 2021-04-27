«Жизнь кипит круглые сутки». Какие дороги вскоре построят в Подмосковье
В 2021 году Подмосковье приступит к строительству трассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Она улучшит транспортную доступность городов на востоке области. Это президентский проект, отметил губернатор Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям. Он рассказал, что за восемь лет завершили 158 крупных дорожных проектов, а сегодня в работе 30 новых.
Например, уже построили мост через Волгу в Дубне, развязку на Волоколамском шоссе, 19 путепроводов, обход Сергиева Посада, Репинскую развязку в Химках и трассу М11 «Нева» до Санкт-Петербурга.
Подмосковье — часть столичного региона, мегаполиса, где жизнь кипит круглые сутки. Мы, конечно, понимаем, что при таком темпе важен быстрый и комфортный транспорт, важны качественные дороги
Уже к июню этого года достроят новый мост в Воскресенске, к концу 2023-го завершат работы на улице Туполева в Жуковском, а к 2025-му создадут Северный обход Лобни и выполнят реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах.
«Будет проведена огромная работа по реконструкции федеральной трассы М5 „Урал“, обход Коломны. <…> Всего в работе сейчас 30 объектов на общую сумму 58,5 миллиарда рублей. Они должны быть закончены точно в срок, а лучше — раньше», — подчеркнул Воробьев.
Вместе с тем к 30 дорожным проектам прибавят еще 18 — это те, которые запланировали на ближайшее время.
«Это планы. Реальные, потому что часть из них уже подтверждена проектной документацией. Реконструкция Володарского и Каширского шоссе, проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове», — уточнил глава Подмосковья.
И, конечно, новый президентский проект на территории Подмосковья — трасса Нижний Новгород — Казань. Она сделает более доступными города на востоке области. Ее строительство начнется уже в этом году
В рамках государственно-частного партнерства появится и Новолыткаринское шоссе. Оно обойдет столицу с юга и юго-востока.
В декабре прошлого года началось строительство 16 километров Мытищинской хорды и дублера МКАД — он соединит Дмитровское и Ярославское шоссе.
«В проработку взяли и строительство дублера Егорьевского шоссе — его мы собираемся интегрировать с ЦКАД. <…> Приходится признать: мы до сих пор не смогли решить вопрос с реконструкцией Щелковского шоссе. Оно, как известно, проходит по границе „Лосиного острова“. К национальному парку все относятся бережно, поэтому наши проектировщики стараются найти решения», — сообщил Воробьев.
Главный прорыв 2020-го
Главным прорывом прошлого года Воробьев назвал ЦКАД. По словам губернатора, власти продолжат работать над тем, чтобы эта дорога стала бессветофорной и обрела новые съезды с развязками.
Главный прорыв прошлого года — это, конечно, ЦКАД. Думаю, не ошибусь: это самая большая скоростная кольцевая дорога в Европе. И, конечно, спасение для многих подмосковных городов, которые раньше задыхались от транзита, от фур
Он напомнил, что полностью кольцо ЦКАД замкнется уже летом 2021 года. Оно свяжет все городские округа Подмосковья.