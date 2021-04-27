«Жизнь кипит круглые сутки». Какие дороги вскоре построят в Подмосковье

В 2021 году Подмосковье приступит к строительству трассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Она улучшит транспортную доступность городов на востоке области. Это президентский проект, отметил губернатор Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям. Он рассказал, что за восемь лет завершили 158 крупных дорожных проектов, а сегодня в работе 30 новых.

Например, уже построили мост через Волгу в Дубне, развязку на Волоколамском шоссе, 19 путепроводов, обход Сергиева Посада, Репинскую развязку в Химках и трассу М11 «Нева» до Санкт-Петербурга.

Подмосковье — часть столичного региона, мегаполиса, где жизнь кипит круглые сутки. Мы, конечно, понимаем, что при таком темпе важен быстрый и комфортный транспорт, важны качественные дороги Андрей Воробьев.

Уже к июню этого года достроят новый мост в Воскресенске, к концу 2023-го завершат работы на улице Туполева в Жуковском, а к 2025-му создадут Северный обход Лобни и выполнят реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах.

«Будет проведена огромная работа по реконструкции федеральной трассы М5 „Урал“, обход Коломны. <…> Всего в работе сейчас 30 объектов на общую сумму 58,5 миллиарда рублей. Они должны быть закончены точно в срок, а лучше — раньше», — подчеркнул Воробьев.

Вместе с тем к 30 дорожным проектам прибавят еще 18 — это те, которые запланировали на ближайшее время.

«Это планы. Реальные, потому что часть из них уже подтверждена проектной документацией. Реконструкция Володарского и Каширского шоссе, проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове», — уточнил глава Подмосковья.

И, конечно, новый президентский проект на территории Подмосковья — трасса Нижний Новгород — Казань. Она сделает более доступными города на востоке области. Ее строительство начнется уже в этом году Андрей Воробьев.

В рамках государственно-частного партнерства появится и Новолыткаринское шоссе. Оно обойдет столицу с юга и юго-востока.

В декабре прошлого года началось строительство 16 километров Мытищинской хорды и дублера МКАД — он соединит Дмитровское и Ярославское шоссе.

«В проработку взяли и строительство дублера Егорьевского шоссе — его мы собираемся интегрировать с ЦКАД. <…> Приходится признать: мы до сих пор не смогли решить вопрос с реконструкцией Щелковского шоссе. Оно, как известно, проходит по границе „Лосиного острова“. К национальному парку все относятся бережно, поэтому наши проектировщики стараются найти решения», — сообщил Воробьев.

Главный прорыв 2020-го

Главным прорывом прошлого года Воробьев назвал ЦКАД. По словам губернатора, власти продолжат работать над тем, чтобы эта дорога стала бессветофорной и обрела новые съезды с развязками.

Главный прорыв прошлого года — это, конечно, ЦКАД. Думаю, не ошибусь: это самая большая скоростная кольцевая дорога в Европе. И, конечно, спасение для многих подмосковных городов, которые раньше задыхались от транзита, от фур Андрей Воробьев.

Он напомнил, что полностью кольцо ЦКАД замкнется уже летом 2021 года. Оно свяжет все городские округа Подмосковья.