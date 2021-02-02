Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству электронных услуг

Для рейтинга изучили все результаты 2020 года. Его составили в Министерстве экономического развития России.

Подмосковье стало вторым, набрав 85,37 балла. На лидирующую позицию вышла Москва — 87,81, а бронза у Тульской области — 85,32.

За год в Подмосковье запустили 30 новых электронных услуг и сервисов. Это отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе ежегодно ведется работа по переводу максимального количества услуг в „цифру“ Максим Рымар.

Например, в 2020 году внедрили онлайн-калькулятор ковидных выплат для врачей, интерактивные карты с вакансиями в МФЦ и медицинских учреждениях, дистанционный прием заявок на поступление в колледж, получение выплат на школьную форму и не только.

«А в 2021 году планируем улучшить и перевести в электронный вид более 50 услуг», — добавил Рымар.

По итогам прошлого года запись в кружки и секции стала самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья.

В число лидеров рейтинга вошли и Смоленская, Новосибирская, Ростовская, Белгородская области, Удмуртия, Ставропольский и Камчатский края.