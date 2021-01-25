facebook_pixel
    25 января 2021, 18:48

    Запись в кружки стала самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Рейтинг самых популярных онлайн-услуг прошлого года составили в Подмосковье. Первое место заняла запись в кружки. Следом идут заявления на молочную кухню, и на третьей позиции — выплата для детей в возрасте от трех до семи лет.
    Запись в кружки стала самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья в 2020 году

    А в бизнес-среде наиболее востребованной услугой стала выдача электронных разрешений на работу такси. Это отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    Наша задача — быстрое, удобное, качественное предоставление услуг жителям Подмосковья. Работа по переводу в электронный вид ведется постоянно

    Максим Рымар.

    Обратиться за решением перечисленных или других вопросов можно на портале госуслуг. Например, в кружки и секции здесь записались свыше 1,2 миллиона раз за год.

    «Сейчас жители региона могут получить в электронном виде 197 услуг, а более 50 планируем оцифровать в 2021 году», — добавил Рымар.

    Он уточнил, что в онлайн переведут, например, подачу заявления для участия в ЕГЭ и присвоение квалификаций врачам.

    Кроме того, в топ-10 популярных у жителей Московской области услуг включили запись в школу, получение пособий на детей из малообеспеченных семей, оформление «Стрелки», прикрепление к поликлинике, компенсацию платежей за детский сад или ЖКУ, выдачу социальной карты.