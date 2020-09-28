Жители Подмосковья смогут найти вакансии в МФЦ через интерактивную карту
Такой сервис запустили на портале госуслуг Московской области. Сейчас на интерактивной карте доступно порядка 170 вакансий.
Они открыты в 23 округах, рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайнМаксим Рымар.
По его словам, карта регулярно будет предоставлять актуальную информацию. Она станет пополняться вакансиями, связанными с разными направлениями.
Например, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, специалистов в кадровой службе и не только. А больше всего открытых вакансий в трех округах: Ленинском, Солнечногорском и Раменском.
Карта удобна в применении. Достаточно подобрать на ней офис МФЦ, изучить условия работодателя и отправить свое резюме на указанную электронную почту.
В Московской области работают 126 центров «Мои документы». Они трудоустроили уже 6,3 тысячи человек.