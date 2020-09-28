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    28 сентября 2020, 10:56

    Жители Подмосковья смогут найти вакансии в МФЦ через интерактивную карту

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая показывает вакансии в офисах «Мои документы». На ней отображается актуальная информация, касающаяся всех городских округов. Жители увидят онлайн, какие центры готовы принять на работу новых сотрудников.
    Жители Подмосковья смогут найти вакансии в МФЦ через интерактивную карту

    Такой сервис запустили на портале госуслуг Московской области. Сейчас на интерактивной карте доступно порядка 170 вакансий.

    Они открыты в 23 округах, рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

    Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнать о таких возможностях в режиме онлайн

    Максим Рымар.

    По его словам, карта регулярно будет предоставлять актуальную информацию. Она станет пополняться вакансиями, связанными с разными направлениями.

    Например, офисы ищут в свои команды бухгалтеров, системных администраторов, специалистов в кадровой службе и не только. А больше всего открытых вакансий в трех округах: Ленинском, Солнечногорском и Раменском.

    Карта удобна в применении. Достаточно подобрать на ней офис МФЦ, изучить условия работодателя и отправить свое резюме на указанную электронную почту.

    В Московской области работают 126 центров «Мои документы». Они трудоустроили уже 6,3 тысячи человек.

    Новости SMI.FM