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    25 декабря 2020, 10:34

    «Цифра» без границ. Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года Московская область перевела в онлайн 30 новых государственных услуг, а еще 60 оптимизировала. Это означает, что в регионе упростили подачу заявлений, сократили сроки их отработки. Сегодня цифровизация — одна из приоритетных задач правительства.
    «Цифра» без границ. Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году | Изображение 1

    «Цифра» стала неотъемлемой частью жизни, и в Подмосковье продолжают внедрять новейшие онлайн-сервисы. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    На пресс-конференции, посвященной цифровой трансформации в Подмосковье, он рассказал, что область сделала большой упор на перевод в онлайн социально значимых услуг.

    Президент Владимир Путин поставил цель для всех регионов в стране — провести цифровую трансформацию. И она должна быть завершена в течение 10 лет. В Подмосковье эта работа уже давно началась, идет в активном режиме

    Максим Рымар.

    Он отметил, что в рейтинге умных городов населенные пункты Подмосковья — лидеры в трех группах из четырех. Составляют его ежегодно.

    «Цифра» без границ. Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году | Изображение 2

    «В этом году на региональном портале заработал виртуальный эксперт по определению мер социальной поддержки, навигатор для наших многодетных семей, сервис по оплате ЖКУ, передаче показаний счетчиков, карты с вакансиями МФЦ и медицинских учреждений, карта загрузки МФЦ», — добавил Рымар.

    Жители Подмосковья получают онлайн уже 194 услуги. И число растет. Они доступны на областном портале uslugi.mosreg.ru. За год к нему присоединились еще 1,4 миллиона пользователей — теперь их 6,3 миллиона человек.

    Несмотря на то, что у нас большая область, нам удается стимулировать каждый муниципалитет развиваться в направлении информационных технологий. „Цифра“ не имеет границ

    Максим Рымар.

    Подмосковье внедряет и искусственный интеллект. Например, горячую линию 122 сегодня обслуживает робот Светлана — он отвечает за вызов врача на дом и отрабатывает около 12 тысяч звонков в день. Это уже снизило время ожидания на линии до полутора минут, а нагрузку на диспетчеров в колл-центре — на 30%.

    «Цифра» без границ. Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году | Изображение 3

    Также в этом году внедрили контроль над школьным питанием, безопасностью на железнодорожных станциях, оплатой проезда в транспорте и мониторинг состояния экологии.