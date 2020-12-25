«Цифра» без границ. Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году

«Цифра» стала неотъемлемой частью жизни, и в Подмосковье продолжают внедрять новейшие онлайн-сервисы. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

На пресс-конференции, посвященной цифровой трансформации в Подмосковье, он рассказал, что область сделала большой упор на перевод в онлайн социально значимых услуг.

Президент Владимир Путин поставил цель для всех регионов в стране — провести цифровую трансформацию. И она должна быть завершена в течение 10 лет. В Подмосковье эта работа уже давно началась, идет в активном режиме Максим Рымар.

Он отметил, что в рейтинге умных городов населенные пункты Подмосковья — лидеры в трех группах из четырех. Составляют его ежегодно.

«В этом году на региональном портале заработал виртуальный эксперт по определению мер социальной поддержки, навигатор для наших многодетных семей, сервис по оплате ЖКУ, передаче показаний счетчиков, карты с вакансиями МФЦ и медицинских учреждений, карта загрузки МФЦ», — добавил Рымар.

Жители Подмосковья получают онлайн уже 194 услуги. И число растет. Они доступны на областном портале uslugi.mosreg.ru. За год к нему присоединились еще 1,4 миллиона пользователей — теперь их 6,3 миллиона человек.

Несмотря на то, что у нас большая область, нам удается стимулировать каждый муниципалитет развиваться в направлении информационных технологий. „Цифра“ не имеет границ Максим Рымар.

Подмосковье внедряет и искусственный интеллект. Например, горячую линию 122 сегодня обслуживает робот Светлана — он отвечает за вызов врача на дом и отрабатывает около 12 тысяч звонков в день. Это уже снизило время ожидания на линии до полутора минут, а нагрузку на диспетчеров в колл-центре — на 30%.

Также в этом году внедрили контроль над школьным питанием, безопасностью на железнодорожных станциях, оплатой проезда в транспорте и мониторинг состояния экологии.