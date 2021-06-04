Сохранить народные промыслы и возродить интерес к ним. Как Подмосковье поддерживает традиции

В Московской области сконцентрировано 60% всех народных художественных промыслов России. Регион старается поддержать производителей и возобновить интерес жителей и гостей Подмосковья к традициям. О мерах в интервью «360» на ПМЭФ рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

— Народные художественные промыслы. Их перезагрузка станет актуальной темой в Подмосковье в ближайшие годы. Что под ней понимается, что это за процесс?

— Этот процесс нелегкий, мы много об этом говорим. Но чтобы перезагрузить эту историю, нужен большой труд. Комитет по туризму один не справится, нам помогают многие министерства, за что им большое спасибо.

Промысел нельзя переделать, промысел — это жизнь, он хранится веками. Он может просто стать моднее Наталья Виртуозова.

Например, Жостово — это мазок, он не может стать другим. Но узор может немножко измениться, могут быть другие краски. Но все равно смысл промысла — сохранить. Веками люди сердцами и руками охраняют промысел. Для нас сейчас очень важно, чтобы знаменитые жостовские рисунки появлялись не только на подносах. Вы уже видели, какая чудесная новогодняя игрушка, в этом году выпустили лейки-вазы.

Источник фото: телеканал «360»

Мы много говорим о подмосковных промыслах. Коллеги и в других регионах этим занимаются. Например, [новгородская] крестецкая строчка, которая раньше вышивалась руками, крючком. Сейчас ее используют, чтобы делать модные красивые платья. Поэтому для нас шкатулка должна быть не только шкатулкой — возможно, портсигар или емкость для хранения документов. Вот что такое развитие промысла. Но, чтобы это сделать, должна работать экономика. Здесь включается регион, он должен пойти по двум направлениям.

Первое — это люди, молодежь. Например, у нас на фабрике в Федоскине. Там, наверное, самый молодой мастер — ей, наверное, около 50 лет. Но это династия. Они, как приходят, так прикипают сердцем, что уже не уходят.

Система образования должна быть еще ближе к промыслам. Они ведь все разные. Где-то нужно научить склеивать, как в Федоскине, картонку, чтобы получился каркас для шкатулки. Где-то нужно научиться рисовать так, как рисует только Дулевский фарфор. Здесь система образования должна адаптироваться, помочь.

Источник фото: телеканал «360»

Второе — это поток людей. Благодаря даже такому небольшому элементу, как детская экскурсия, организовывается поток на промысел. Это и образовательная функция, потому что дети узнают, что такое промысел, и экономическая, потому что едут родители. Мы делаем все, чтобы поток пошел: популяризируем, люди едут, им интересно. Каждый предмет индивидуальный, его хочется купить, потому что это подарок от сердца.

Вторая история — это инфраструктура. Нужно, чтобы вокруг мастерских, которые в основном находятся в небольших поселениях, возникал кластер — маленькая гостиница, ресторан. Чтобы семья приехала, но не захотела уезжать. Она зашли, перекусили, погуляли, потому что вокруг, как правило, прекрасная природа. Это и в Сергиевом Посаде загорская игрушка, и в Мытищах — здесь Жостово, а в 40 минутах езды Федоскино. Если замкнуть кластер, если развить инфраструктуру, то люди приедут не на один день, а останутся на два-три дня. Это уже совсем другая экономика.

Когда появляется экономика, начинает оживать и промысел Наталья Виртуозова.

Я считаю, что нам сегодня нужно идти по двум путям. Инфраструктура — будем помогать, чтобы она возникала вокруг промысла, — и люди. Это все взаимный процесс, он очень непростой. Не будет жить промысел, не будет он модным без экономики. Поэтому мы должны идти все вместе и друг другу помогать. Здесь не может кто-то один взять и все решить. Чуда не будет.

Фабрика миниатюрной живописи в Федоскино. Источник фото: РИА «Новости»

— У жителей есть интерес к разным программам: гастротуризм, экологический, монастыри, музеи. А есть ли запрос посмотреть народные промыслы?

— Мы пытаемся оживить этот запрос. И видим первый результат. Спрос постепенно начинает появляться, потому что, когда ты видишь, как сидит мастер, делает игрушку не просто руками, но и своим сердцем, когда ты знаешь, что нет повторения этого предмета, который ты держишь в руках, появляется интерес. Все родители озабочены тем, что дети не знают, чем себя занять, они сидят в телефонах. И у родителей все больше появляется запрос как-то развеселить своего ребенка умно. Это еще одна возможность поехать и провести время вместе, провести с образовательной точки зрения. Сегодня крайне важна инфраструктура вокруг центров этих промыслов. И мы, конечно, этим занимаемся.

Музей декоративной живописи в Жостово. Источник фото: РИА «Новости»

— Какие фабрики больше нравятся туристам?

— Я уже говорила — и спасибо, бизнес у нас пришел и на Дулевский фарфор, и в Жостово — сегодня эти фабрики в достаточно хорошем состоянии, развиваются. Это Жостово, Федоскино, Дулево и Вербилки, наши знаменитые фарфоровые фабрики, это загорская игрушка, клинская игрушка. Это самые популярные, востребованные. Но наша задача не забывать и про других и им тоже помогать.