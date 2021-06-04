Московская область активно развивает туризм — для каждого сезона приготовлена своя программа. «Лето в Подмосковье» предлагает вкусно поесть, почувствовать себя фермером, погулять по тропам великих поэтов и послушать живую музыку. Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова рассказала в интервью «360» на ПМЭФ о самых интересных местах и событиях программы.

— «Лето в Подмосковье». Как возникла идея, как она трансформировалась? Какие задачи стоят на этот год?

— В 2019 году мы запустили программу «Зима в Подмосковье». Мы забрендировали все наши мероприятия тогда, а сейчас у нас есть и «Лето в Подмосковье». Все мероприятия мы включаем в эту программу. У нас есть наш основной ресурс — welcome.mosreg, где можно выстроить любой маршрут под любой возраст.

Благодаря этой программе мы знаем любимые направления гостей. Это Коломна, Зарайск, Серпухов, Чехов, Сергиев Посад, Абрамцево, Волоколамск — город боевой славы. У нас сегодня в каждом городе есть что посмотреть.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня все более востребованным становится гастронаправление. Когда мы начинали, Андрей Юрьевич [Воробьев] поставил задачу, чтобы мы вышли на первое место по производству сыра, с чем мы и справились. Сейчас Московская область ассоциируется с фермерством, сыроварением. Тут и наше популярное гастромероприятие, которое пройдет в Истре, — «Сыр. Пир. Мир».

— Мы говорим про гастротуризм. Активно будет развиваться и экотуризм?

— Экотуризм уже развивается. Это Орехово-Зуево, Волоколамск, Руза. Дело энтузиаста находит отклик у жителя. И, конечно, экотуризм развивается очень быстро. Рядом урбанизированная Москва, да и наши города уже достаточно плотные, поэтому хочется поехать в фермерскую тишину, показать детям, откуда появляются яйца, молоко, посидеть перед костром. Отдых на любой вкус: ты можешь жить в палатке, петь песни под гитару.

Источник фото: телеканал «360»

— А востребован ли познавательный туризм?

— В Московской области есть все. В этом году мы празднуем 200-летие Достоевского в Зарайске. Москва и Петербург для Достоевского — сложные периоды поиска, но Зарайск, деревня Даровое, где он проводил лето, — самое счастливое время в его жизни. У нас Тютчев в Пушкинском округе, его прекрасный музей. Взрослым людям интересно, а до детей нам надо достучаться, чтобы они хотели поехать с родителями. Узнать, о чем думали поэты и писатели, что их вдохновляло. Конечно, хочется, чтобы дети любили читать так же, как это делали мы.

Не забываем, что Московская область — православная. Наш центр православия — Сергиев Посад. Туда приезжают верующие люди, совершают паломничество. Но в город прибывают и те, кто просто интересуется прошлым. И вся история государства Российского, она сосредоточена в Московской области. Поэтому мы всех очень ждем.

«Лето в Подмосковье» уже стартовало. Гостей ждут усадьбы, экоотели, фермы, мастер-классы у ремесленников и многое другое. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

музей-усадьба «Архангельское»

Для любителей музыки в музее-усадьбе «Архангельское» открывается летняя сцена. 5 июня там выступит знаменитая акапельная группа Jukebox trio. Музыкальные традиции JAZZ в Архангельском продолжат в течение всего лета. А в июле Истру и Клин превратят в музеи под открытым небом, где выступят именитые исполнители и удивят световыми эффектами.

Для всех, кто любит активный отдых и прогулки на свежем воздухе, в Московской области благоустроили множество парков. Для велосипедистов, скейтеров и бегунов составили список интересных веломаршрутов, троп и скейт-парков Подмосковья.

Парк в Ивантеевке. Источник фото: телеканал «360»

Ценители архитектуры обязательно должны посетить усадьбы Московской области. Топ самых красивых и таинственных из них поможет определиться, куда отправиться сначала. Усадьба Середниково погрузит гостей в юность Михаила Лермонтова, имение «Мелихово» вдохновит на творчество, как когда-то вдохновило Антона Чехова на 40 произведений.

А если любите делать что-то своими руками, то научиться новому помогут мастера народных художественных промыслов. Чтобы сделать неповторимые вещи самим, можно приехать на областные фабрики.