Визитная карточка Истры. Восемь крупных концертов представят на фестивале «Лето. Музыка. Музей»

Молодой и амбициозный open air «Лето. Музыка. Музей» станет одним из главных летних событий в Подмосковье. Гостей фестиваля, площадкой для которого станет Истра, ждет восемь крупных концертов. Они состоятся с 14 по 18 июля.

Как отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова, в программе — пять симфонических концертов и три камерных.

«Фестиваль во многом посвящен Игорю Стравинскому — будут представлены три основных балета: „Жар-птица“, „Петрушка“ и „Весна священная“. Будет не только Стравинский, естественно, но и музыка, которая была вокруг него в эту эпоху», — сообщил художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.

Сам фестиваль — это синтез истории и классических мелодий. А проведут концерты на территории музея «Новый Иерусалим».

Это уже четвертый фестиваль «Лето. Музыка. Музей». За три года здесь выступили одни из самых именитых мастеров. Среди них скрипач Максим Венгеров, дирижер Андрей Борейко, главный дирижер Лондонского филармонического оркестра Владимир Юровский, пианисты Кирилл Герштейн и Николай Луганский и не только.

В программе фестиваля — звезды мировой сцены, а это Миша Майский, Альбина Шагимуратова, Сергей Догадин и другие. В этом году он будет одним из крупнейших музыкальных событий страны.

Фестиваль „Лето. Музыка. Музей“ — это наша визитная карточка, можно уже программу не анонсировать. Это бренд и знак качества. Его программа будет уникальной Елена Харламова.

На фестиваль продали уже около 40% билетов — Подмосковье приглашает гостей окунуться в атмосферу фестиваля музыки и искусств.

А с 1 по 11 июля Клин примет гостей Международного фестиваля искусств Чайковского. Он состоится уже в седьмой раз. Перед зрителями выступят выдающиеся музыкальные коллективы и исполнители.