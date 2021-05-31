Народные промыслы своими руками. Где в Подмосковье сделать лаковые шкатулки и статуэтки из дерева

Подмосковье издавна славится народными промыслами и мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, шкатулки, посуду, подносы. Они не просто сами создают красоту, но и готовы делиться секретами ремесел. Чтобы сполна погрузиться в мир творчества и научиться делать неповторимые вещи своими руками, можно приехать на областные фабрики.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Они разбросаны по разным уголкам Подмосковья. Например, в поселке Богородское изготавливают игрушки из дерева. Здесь мастера занимаются этим уже 300 лет.

Поселок находится в Сергиево-Посадском округе. В этом месте работает Богородская фабрика, занимающаяся художественной резьбой по дереву.

Здесь ждут всех желающих узнать об уникальном богородском промысле и попробовать сделать статуэтки своими руками. Для этого проведут полноценный мастер-класс.

Жостовская фабрика

В деревне Жостово находится фабрика, славящаяся подносами с яркими рисунками. Истории промысла уже почти 200 лет.

Жостовские подносы — лишь часть того, что делают на фабрике, появившейся еще в 1825 году. Там же расписывают и украшения для стола, салфетницы, лейки, стекло, картины.

А попробовать лучше и глубже понять ремесло можно в музее, занимающем строение 15 на Дивной улице — это рядом с самой фабрикой.

Именно в музее гости смогут не только изучить экспонаты, но и сотворить уникальный узор на чистом подносе — его выдадут вместе с кисточкой.

Шкатулки в Федоскине

А в селе Федоскино располагается музей лаковой миниатюры — он работает при фабрике, история которой уходит корнями еще в конец XVIII века.

В музее гостям расскажут о тонкостях создания федоскинских шкатулок. Но экскурсией все не ограничится: всем желающим предложат записаться на мастер-класс.

На творческом уроке у гостей будет возможность создать узор на собственной шкатулке, причем с полной свободой действий — это будет настоящий полет фантазии.

Гжельская роспись

Еще одно старинное мастерство связано с гжельской росписью. Чтобы узнать все о ее особенностях, достаточно посетить музей в Раменском округе.

В этом месте можно будет увидеть разнообразие экспонатов — от малой скульптуры из фарфора до золотого киота. А если у вас появится вдохновение сделать что-то своими руками, здесь же удастся расписать фигурки, которые потом можно будет забрать домой.

Уроки дадут опытные мастера, и все желающие смогут освоить технику живописи по-гжельски с нанесением своего рисунка по бумаге, а затем по изделию.