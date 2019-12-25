Мусорный полигон «Непейно» закрыли в Подмосковье

Свалку «Непейно» в Дмитровском городском округе закрыли 25 декабря. Этот мусорный полигон в Московской области стал вторым за декабрь, чью работу прекратили.

«Непейно» не просто закроют и обнесут забором. Полигон рекультивируют, а на его территории установят системы пассивной и активной дегазации.

«Рекультивация, она начинается фактически сразу, потому что пересыпка землей и песком сразу же начинается. Соответственно, по работам по дезактивации и дегазации уже тоже разрабатывается проект. То есть фактически рекультивация уже началась. Понятно, что за один день или два это не происходит. Порядка двух лет должно пройти для того, чтобы все системы смонтировать», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Несмотря на то, что полигон «Непейно» закрыли, работы на нем будут продолжаться. Главная задача — обезвредить свалку и привести территорию в норму.

«Сейчас предстоит большая работа. И любая большая дорога начинается с первого шага. Вот этот первый шаг мы сегодня с вами сделали. Дальше, в течение двух лет, здесь будет наведен порядок», — отметил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей Пятанов.

О необходимости подобных работ ранее напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они помогут сделать места бывших свалок безопасными.

«Мы <…> будем не только закрывать все полигоны, но и обязательно их рекультивировать», — подчеркнул глава региона.

Оперативно избавляться от мусорных свалок Московская область может благодаря инвестициям со стороны региональных операторов. Их помощь в том числе заключается в строительстве комплексов по переработке отходов.

Одно из-подобных предприятий уже работает в Коломне, а на днях КПО «Восток» запустили в Егорьевске. Он способен переработать 500 тысяч тонн отходов в год и стал самым мощным в области.

Подмосковные власти пообещали полностью избавить регион от полигонов старого образца. 26 из них уже закрыты, в том числе полигон ТБО «Воловичи» в Коломне. Еще десять должны закрыть к 2030 году, а три полигона модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.

До конца 2019 года завершат первый этап рекультивации свалки в Шатуре. Ее намерены закрыть в 2022 году. Сейчас на территории полигона строят коллектор и очистные сооружения.