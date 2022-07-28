Андрей Воробьев заявил о подготовке к рекультивации мусорного полигона в Серпухове

Подготовка рекультивации бывшего мусорного полигона «Лесная» начинается в Подмосковье. Его уже включили в повестку. Это губернатор Андрей Воробьев подчеркнул на встрече с силовыми структурами.

После того как в Московской области закрыли все полигоны, началась их рекультивация — восстановление поврежденных земель.

Бывший полигон «Лесная» находится в Серпухове. Воробьев сообщил, что за последнее время рекультивировали большое количество старых свалок.

И сегодня мы вынесли на повестку следующий важный объект, который до сих пор доставляет беспокойства жителям в Серпухове, — полигон «Лесная» Андрей Воробьев.

По его словам, уже предусмотрены средства регионального и федерального бюджетов.

«Мы должны внимательно обсудить и принять решение по началу рекультивации. Но есть нюансы. Смысл их в том, что компания, которая эксплуатировала этот полигон, является банкротом. Мы должны очень четко принять юридические алгоритмы реализации этого проекта», — объяснил он.

Ранее стало известно о том, что более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов Подмосковья в 2022 году.