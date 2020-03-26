По словам Андрея Воробьева, на сегодняшний день в стране 840 случаев заболевания коронавирусом, а в Подмосковье — 41. При этом десятки диагнозов находятся на подтверждении.

Первостепенное значение власти уделили подготовке врачей, инфекционных отделений в больницах и закупке оборудования.

Сейчас крайне важно усилить нашу систему здравоохранения, подготовиться к работе в новых условиях. В областных больницах есть 2240 инфекционных коек. Дополнительно мы развернем еще 1000, купим оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и КТ Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Сейчас в Московской области нет тяжелобольных, но губернатор подчеркнул необходимость заранее подготовиться к возможным осложнениям. В больницах уже должны быть аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии. Их продолжают приобретать.

А специалисты МОНИКИ уже выступили с инициативой создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Подмосковье. Они предложили также проводить консилиумы для обучения врачей из разных больниц.

Вирус коварен. Практически нет одинакового течения болезни, из-за чего сложно выработать единый стандарт лечения, который подойдет всем, поэтому необходимо рассказывать о каждой успешной истории выздоровления Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Все медицинские работники, которые диагностируют и лечат коронавирус, получат от властей выплаты. Врачи — плюс 50 тысяч рублей к зарплате, медсестры и фельдшеры — плюс 30, младший персонал — плюс 10.

Будем ежемесячно начислять выплаты, чтобы поддержать врачей, медсестер, санитаров, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Также мобилизуем все ресурсы, чтобы найти дополнительные средства защиты — маски, респираторы, костюмы Андрей Воробьев.

Губернатор также напомнил, что для замедления темпов распространения коронавируса президент России Владимир Путин ввел длительные выходные с 28 марта по 5 апреля. Жителей призвали соблюдать самоизоляцию, оставаясь дома. Это позволит избежать резкого увеличения нагрузки на больницы.

В первую же очередь с сегодняшнего дня на режим самоизоляции переходят пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. В Подмосковье это 1,1 миллиона человек.