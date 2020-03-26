Медикам Подмосковья будут доплачивать каждый месяц за борьбу с коронавирусом

Подмосковным врачам и другому медицинскому персоналу будут начислять стимулирующие выплаты за лечение заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Московской области во время видеоконференции с врачами.

«Мы понимаем, врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают сейчас с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Чтобы поддержать таких медиков, ежемесячно мы будем начислять стимулирующие выплаты. Врачам — плюс 50 тысяч к зарплате, медсестрам и фельдшерам — плюс 30 тысяч, младшему медперсоналу — плюс 10 тысяч», — сказал Воробьев.

В Московской области, по последним данным, зафиксировали 41 случай коронавируса. Как ранее рассказывали власти, среди заразившихся в регионе нет тяжелобольных. Семь пациентов выздоровели.

Неделя, начиная с 28 марта, по всей России, в том числе в Подмосковье объявлена нерабочей. В течение этого времени в Московской области не будут работать магазины и рестораны, останутся открыты продуктовые, аптеки, торговые точки с товарами первой необходимости.

Власти призвали людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции. С покупкой лекарств и продуктов им помогут волонтеры.